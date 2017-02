Para dinamizar ações, prefeitura terá expediente normal na semana de carnaval

A Prefeitura de Vilhena terá expediente normal na segunda-feira, 27, véspera do carnaval e também na quarta-feira, 1 de março.

A medida é determinação da prefeita Rosani Donadon (PMDB) e tem como objetivo dinamizar o trabalho da administração municipal.

O assessor de integração governamental, Arijoan Cavalcante, informou que os diversos setores públicos precisam de especial atenção neste momento difícil que atravessa o município.

“A prefeita determinou ações imediatas em todos os setores da administração pública municipal”, salientou.

Assim sendo, Arijoan reitera que o atendimento ao público nas repartições da administração municipal será realizado normalmente das 7h às 13h e das 15h às 17h.

Ele esclarece, ainda, que somente na terça-feira, 28, não haverá expediente na administração municipal por ser dia festivo nacional.

MOMENTO TURBULENTO

Além de dinamizar as ações, Rosani Donadon também determinou o enxugamento da máquina pública para tirar o município de Vilhena do momento turbulento que enfrenta. No final de janeiro, ela extinguiu mais de 500 cargos de confiança, prevendo economia de R$ 9 milhões ao ano. Também assinou decreto determinando o corte de horas extras dos servidores da Prefeitura de Vilhena.

Texto e foto: Assessoria