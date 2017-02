Prefeito e governo garantem transporte escolar para Pimenteiras

Em reunião nesta segunda-feira, 20, com representantes da secretaria de estado da educação do governo de estado, o prefeito do município de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondê (PDT), recebeu garantias da primeira parcela liberado dos recursos destinados ao pagamento do transporte escolar 2016/2017 que será efetuada imediatamente e a segunda parcela já está programado para final do mês de março.

O prefeito Vino demonstrou grande preocupação com a possibilidade de haver paralisação do transporte escolar, tendo em vista o inicio do ano letivo na rede municipal de ensino, já que o estado não repassou para a prefeitura a primeira parcela do convênio, para que o município faça o transporte das crianças que moram na zona rural e estudam em escolas estaduais. “Vino disse que precisamos resolver as pendências porque as crianças não podem ficar sem estudar e sem o transporte escolar” enfatizou o prefeito.

Vino participou da reunião junto com o diretor de saúde do município, Rodrigo Sordi.

Autor e foto: Assessoria