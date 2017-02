Vilhenenses ganham prêmio de audiovisual “Lídio Sohn” do Governo de RO

Os membros do Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções de Vilhena, Washington Kuipers, Marcio Guilhermon e Andréia Machado tem mais um motivo para comemorar, pois foram selecionados no edital Prêmio Lídio Sohn, promovido pelo Governo de Rondônia através da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

O edital tem como objetivo edital é incentivar a produção artística no campo audiovisual da história e arte recente do estado de Rondônia. Ao todo foram selecionados quatro projetos com o tema “Memória e Cultura Rondoniense”.

Segundo Rodnei Paes, titular da Sejucel, é de suma importância contar a história de Rondônia por meio da própria população, que sabe o que vive aqui e tem conhecimento das histórias e dos personagens principais que vivem e viveram contribuindo para ações culturais.

O projeto “Os Nambiquara e o Ritual da Menina-moça” do grupo vilhensene foi selecionado e contará com a coordenação do fotógrafo e produtor cultural Washington Kuipers. “Estamos muito felizes com a notícia da premiação, queremos fazer um ótimo trabalho para retratar a cultura local”, disse Washington.

A jornalista Andréia Machado ressalta que esta premiação é importante para o grupo, pois vai incentivar a produção do grupo. “Já produzimos vários documentários sobre a cultura local e sempre sonhamos em fazer algo sobre a cultura indígena e agora teremos essa oportunidade”, salientou Andréia.

Já o produtor cultural Marcio Guilhermon informou que a previsão de lançamento do documentário é para o mês de novembro, e que a obra será exibida nos municípios de Vilhena, Pimenteiras do Oeste, Ji-Paraná e Porto Velho. “Além da exibição vamos oferecer oficinas de audiovisual nestes municípios, tudo com objetivo de incentivar a produção de cinema em Rondônia”, falou Marcio.

O documentário vilhenense será produzido pelos membros do Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções em parceria com a Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA).

Texto e fotos: Assessoria