CEREJEIRAS: Homem morre esmagado por caminhão

Um motociclista perdeu a vida em um acidente na noite desta quarta-feira, 22, na Linha 4, que liga a Cidade de Cerejeiras à Cabixi.

Segundo informações preliminares, a vítima estava em uma motocicleta Honda Bros, atrás de um caminhão que teria voltado de ré por não conseguir subir um morro. O veículo teria passado por cima do motociclista que morreu na hora.

Ainda segundo informações extra oficiais, o motorista do caminhão teria abandonado o veículo no local do acidente e esta poderia ser a terceira vez em que o condutor teria se envolvido em acidentes com vítimas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Whatsapp