Diversão e alegria vão marcar festa carnavalesca da Terceira Idade em Vilhena

Os idosos vilhenenses vão, mais uma vez, sambar e curtir o carnaval em uma festa que será promovida no Centro de Atendimento à Terceira Idade (CATI), nesta sexta-feira, 24, em Vilhena.

O evento é organizado pelo cantor Valdir Alberto em parceria com a Associação Vilhenense da Terceira Idade (AVTI) e apoio da Prefeitura de Vilhena através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS).

Na oportunidade, as pessoas que hoje desfrutam de um merecido descanso, estarão se divertindo ao som do cantor Valdir Alberto, que promete muita animação e diversão.

De acordo com Vadir Alberto, a festa vai contar com marchinhas carnavalescas e bailão. A expectativa é que cerca de 600 idosos participem do evento.

A entrada é gratuita e vai começar às 17h. A Prefeitura de Vilhena vai realizar o transporte dos idosos nos pontos de costume, às 16h, informou Valdir Alberto.

“A atividade já é uma tradição e este ano não poderia ser diferente. Convido toda a comunidade para participar e se divertir com os idosos neste carnaval. É muito bom ver nossos idosos se divertindo. Com certeza, isso é uma forma de eles poderem viver a terceira idade com mais alegria”, convidou Valdir Aberto.

Texto e foto: Assessoria