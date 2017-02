Governo adia entrega da UNISP mais uma vez

No dia 13 de janeiro deste ano o governador Confúcio Moura assumiu compromisso, através de entrevista ao Extra de Rondônia, de entregar as dependência da UNISP do Centro Cívico entre o final de fevereiro e início de março.

Ele não vai cumprir a promessa, e os delegados, policiais, peritos e servidores da Polícia Civil de Vilhena permanecerão mais um tempo no prédio caindo aos pedaços em que estão alojados.

O prédio da UNISP começou a ser construído em abril de 2.014, e foi concluído a cerca de um ano. A obra custou cerca de R$ 3,3 milhões, e foi viabilizada através de emenda do deputado Luizinho Goebel. Há mais ou menos doze meses esperasse que o Estado compre a mobília necessária para que as instalações possam ser utilizadas, mas a coisa tá difícil.

Na manhã de hoje o Secretário Executivo Regional do Estado no Cone Sul, Ronaldo Alevato, atendeu a reportagem do Extra de Rondônia, ocasião em que o assunto foi tratado. Ele entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para saber sobre a entrega do prédio, e foi informado que a mobília foi adquirida, porém num “pacotão” para atender várias UNISPs que estão sendo entregues pelo Estado.

A empresa não está dispondo dos produtos para Vilhena, e a previsão é que isso só ocorra em maio. Com um bocado de sorte, pode ser que em abril o prédio finalmente será entregue.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Marisa Novais