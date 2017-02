Laércio do Laticínio enfrenta dificuldades na Saúde e Educação neste início de gestão

O prefeito de Corumbiara admite problemas nos dois setores, mas garante que está se empenhando para normalizar as coisas em sai administração. Laércio Marchini declarou que as coisas estão difíceis neste início de mandato em virtude da situação com que receber a prefeitura, “porém eu e minha equipe estamos trabalhando com muita dedicação para colocar as coisas em ordem”.

À reportagem do Extra de Rondônia o prefeito comentou críticas que foram enviadas ao site e repassadas a ele. A primeira diz respeito a paralização na escola Luís Bevenoto (antiga escola Pé da Serra), após apenas um dia de aula. “O problema são as péssimas condições das estradas, mas estamos trabalhando para conseguir os reparos e iniciar de fato o ano letivo em plenas condições. Os alunos e servidores não serão prejudicados”, assegurou.

Outra questão diz respeito a precariedade de condições de atendimento no hospital da cidade, onde faltam produtos básicos, como soro fisiológico, e a alimentação dos pacientes está deficiente. Laércio disse que já providenciou a compra de medicamentos e outros produtos que estão em falta, mas os processos levam alguns dias para se concretizar. “Mas esta semana mesmo já chega uma remessa de remédios, e em quinze dias a situação deverá estar regularizada”.

O mesmo vale para a comida, que também está em fase de aquisição. “Enquanto isso estamos correndo o comércio atrás de donativos para poder prestar o mínimo atendimento. O cardápio pode não incluir carne todos os dias, mas ninguém vai passar fome no hospital”, afirmou.

Laércio do Laticínio, como o prefeito é conhecido, disse que está se esforçando para conseguir recursos com o Estado e com deputados para poder atravessar esta fase difícil. “No começo tudo é complicado, mas a população pode ter certeza que em breve as coisas vão entrar nos eixos”, finalizou.

