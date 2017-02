Mais um motorista perde controle e bate em poste no centro de Vilhena

No início da tarde desta quarta-feira, 22, o condutor de um veículo modelo Renault Duster, acabou perdendo o controle da direção e colidindo contra um poste na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

Segundo relatos do motorista, ele trafegava pela Avenida Major Amarante, no sentido Cuiabá, quando passava em frente à loja Móveis Romera uma VW Parati teria entrado em sua frente ao sair do acostamento. Na tentativa de desviar, a vítima perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra o poste.

Com a violência da batida, a parte da frente do Renault Duster ficou bastante danificada e o motorista sofreu ferimentos na face. Já a Parati teve o retrovisor danificado e ninguém que estava no veículo se feriu.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu o motorista ferido ao Hospital Regional de Vilhena.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Willian David