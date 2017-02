Padovani marca debate sobre suinicultura, mas esquece de convidar produtores

A reportagem do Extra de Rondônia testemunhou na manhã desta quarta-feira, 22, uma situação inusitada na sede da Secretaria Executiva do Governo do Estado no Cone Sul, instalada em Vilhena, por volta das 10 horas.

O secretário Ronaldo Alevato sendo interrompido quando concedia entrevista ao site por telefonemas de produtores e funcionários da Emater de Colorado do Oeste tentando saber se aconteceria na tarde de hoje audiência com o secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani, e o vice-governador Daniel Pereira para tratar de questões relacionadas à suinicultura. A reunião foi agendada pela SEAGRI, mas tudo indica que esqueceram de combinar com os principais interessados.

O encontro, que também pode contar com produtores do Mato Grosso, está sendo realizado neste momento no auditório da ACIV, em Vilhena. O estranho é que muita gente deixou de ser chamada oficialmente, conforme a reportagem apurou.

As tentativas de confirmação do evento vindas de Colorado apontam que a coisa foi feita meio sem planejamento, pois a cidade é um dos principais polos de criação de suínos do Estado, tanto que há vários anos se discute a instalação de um frigorífico para abate desta espécie no Município.

Ronaldo Alevato não quis comentar a gafe da SEAGRI e de Padovani, e declarou que estava trabalhando no sentido de convocar o máximo possível de pessoas do setor para que a audiência pudesse ter algo de produtivo.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia