Prefeito cai de mula, não vai debater “taxa do lixo”, e vereadores resolvem “travar” administração

O administrador de Cerejeiras não compareceu na sessão realizada na noite de ontem pela Câmara de Vereadores onde aconteceu intenso debate a respeito da instituição de cobrança de taxa de coleta de lixo.

A justificativa para a ausência foi um “acidente rural” – Airton Gomes teria caído de uma mula no final de semana. Ele foi representado pela vice-prefeita Lisete Marth, e se acreditava que faltando ao debate escaparia do problema então acabou “caindo do cavalo”.

A discussão foi pra lá de quente, contando com a presença de centenas de pessoas. Apesar dos esforços, a vice-prefeita não conseguiu convencer o povo aceitar os valores instituídos para a cobrança da taxa, e sem autonomia para negociar acabou não resolvendo nada.

Para forçar o prefeito a abrir discussão sobre a cobrança e rever os valores instituídos vários vereadores decidiram não votar mais nenhum projeto do Executivo até que se resolva este impasse.

Airton Gomes também foi questionado em virtude do acidente que sofreu pelo fato de ter procurado assistência médica em Vilhena – ele machucou um dos braços. Houve gente que ironizou a situação, que ira contra o discurso do prefeito acerca da qualidade do serviço de saúde municipal.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia