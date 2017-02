Prefeito de Cabixi anuncia pagamento do funcionalismo e decreta ponto facultativo no carnaval

O prefeito Silvênio de Almeida mantém pelo segundo mês seguido a prática de pagar o salário dos servidores municipais na última sexta-feira do mês. Portanto, neste final de semana o funcionalismo já poderá sacar o pagamento no banco para aproveitar o feriado do carnaval.

Com relação a data comemorativa, Almeida instituiu através do Decreto 063 ponto facultativo na segunda-feira 27 e na quarta-feira 1º de março. A suspensão do expediente na chamada quarta-feira de cinzas decorre de celebrações religiosas que irão ser realizadas em várias repartições públicas.

O expediente normal da prefeitura será retomado na quinta-feira 02.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia