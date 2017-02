Prefeitura entrega contratos de posse a moradores do residencial União

Na tarde desta terça-feira, 21, a Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), entregou os contratos de posse das casas populares do Residencial União.

A cerimônia de entrega foi realizada no Centro de Atendimento ao Idoso (CATI) do município e contou com a presença da titular da SEMAS, Nair Cerutti, do vice-prefeito Darci Cerutti (DEM) que representou a prefeita Rosani Donadon (PMDB), além dos secretários municipais Esteban Vera (Comunicação) e Natal Pimenta Jacob (Esporte).

Segundo a coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Naiara Matins da Silva, foram entregue 426 contratos para os moradores dessa unidade habitacional. “Esses contratos dão a posse definitiva para os moradores do residencial, pois agora estão registrados em cartório”, explicou Naira.

A coordenadora do CREAS informou que apenas 10 contratos não foram entregues. “Esses são aqueles que as pessoas não assinaram e colocaram as digitais e o cartório ainda não registrou. Mas vamos resolver esse problema e entrar em contato com os moradores, em breve, para realizar a entrega”, disse Naiara.

De acordo com Naiara, as 300 casas populares que estão sendo construídas no Residencial Maria Moura, em Vilhena, serão entregues no próximo ano. As casas já foram sorteadas no ano passado, e o residencial fica localizado em frente ao conjunto habitacional União, ao final do Bairro Moisés de Freitas.

Por sua vez, Nair Cerutti disse que estava feliz em participar da cerimônia de entrega dos contratos e se colocou à disposição para auxiliar os moradores do residencial.

O vice-prefeito Darci Cerutti ressaltou que, junto com a prefeita Rosani Donadon, tem trabalho para fazer com que o município volte a crescer. “A casa própria é um dos bens mais importantes para a população. Por isso estou feliz em participar da entrega desses contratos que dão a posse final das casas dos moradores do Residencial União. Desejo que as casas dos moradores seja repleta de amor e paz. E vamos lutar para melhorar a qualidade de vida dos vilhenenses”, finalizou o Darci Cerutti.

Texto e fotos: Assessoria