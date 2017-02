Stúdio Nádia Reis lança aulas de Jump

A academia implanta a novidade logo após o carnaval, com lançamento em aula show. De acordo com a professora Nádia Reis, a novidade agrega mais um estilo a academia, atendendo pedido de alunas.

O início das aulas de Jump terá como destaque a presença do professor Luigi de Oliveira, de Cacoal, uma das expressões da ginástica no Estado.

Nádia explicou que a data exata para incluir o Jump entre as modalidades oferecidas pelo Stúdio depende apenas de confirmação com o professor cacoalense. “Mas será logo no início de março, com uma belíssima aula show no dia do lançamento”, garantiu. O horário das aulas do estilo já está definido para 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Enquanto a novidade não chega, o Stúdio Nádia Reis continua bombando com aulas de Zumba, Ritmos e Balé. Há horários disponíveis entre 06 e 10 horas; e das 15 às 21 horas. As aulas fazem o maior sucesso entre as alunas, mostrando que carisma e competência não faltam à professora de dança mais requisitada da cidade.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia