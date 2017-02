Confira ação da PRF nas últimas 24 horas em RO

Nas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia 06 ocorrências de acidentes de trânsito que resultaram em 04 feridos.

#FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 703 veículos e 869 pessoas, destas 227 realizaram teste etílico, sendo que nenhum condutor foi autuado por dirigir sob efeito de álcool.

#RADAR:

Foram flagrados 66 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

#EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

102 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique.

A PRF estará pronta a atender e fará a devida abordagem policial.

No trânsito somos todos pedestres.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF flagra condutor com quase 20 kg de cocaína em Ji-Paraná/RO

No início da noite da última terça-feira (21), os Policiais Rodoviários Federais apreenderam aproximadamente 20 kg de pasta base de cocaína.

O flagrante aconteceu durante serviço de rotina nas imediações do quilômetro 352 da BR 364, sentido decrescente em Ji-Paraná/RO.

Por volta das 18 horas, a equipe da PRF abordou o veículo RENAULT/SANDERO AUT, cor prata, ano 2012, conduzido por um homem de 39 anos de idade e no momento da entrevista de rotina, os agentes notaram sinais de nervosismo no condutor, motivo pela qual despertou suspeita nos agentes, que logo iniciaram revista no interior do veículo.

Durante o procedimento, os policiais descobriram um compartimento oculto no porta-malas do carro e encontraram 13 tabletes da substância semelhante a pasta base de cocaína, com peso de 19 quilos ,800 gramas. Indagado a respeito, o detido afirmou que teria recebido o valor de 10 mil reais para levar a droga até a cidade de Cuiabá/MT.

O condutor foi detido e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Ji-Paraná/RO.

PRF flagra dupla portando arma de fogo e munições em Porto Velho/RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve dupla portando revólver e munições, na noite da última terça-feira (21).

A apreensão aconteceu no sentido crescente em Porto Velho/RO, nas proximidades do quilômetro 55 da BR 319.

No momento da fiscalização de rotina, às 18h30, os policias abordaram o veículo NISSAN/FRONTIER L, cor prata, ano 2009, com dois ocupantes.

Efetuado os procedimentos de praxe, os agentes da PRF encontraram no porta luvas do carro, 01 revólver de calibre .38 SPL, carregado com 6 unidades de munições.

Indagados a respeito, nenhum dos ocupantes assumiu a propriedade da arma. Procedida a fiscalização, os policiais encontraram na posse do ocupante de 33 anos de idade a quantia de pouco mais de vinte mil reais, em espécie, e informou aos policias que o dinheiro era oriundo de sua empresa e que efetuaria um pagamento em Porto Velho/RO.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil em Porto Velho/RO.

