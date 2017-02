CTG de Colorado convoca assembleia geral

O Centro de Tradições Gaúchas “Saudades da Querência” de Colorado do Oeste, lança edital de convocação aos associados para Assembleia Geral Extraordinária marcada para domingo, 26.

Confira abaixo o edital na integra:

Edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária do CTG – Centro de Tradições Gaúcha Saudades da Querência

O Centro de Tradições Gaúchas Saudades da Querência, associação situada no município de Colorado do Oeste, na ROD BR 399 KM 1 – Zona Rural, CONVOCA através do presente edital todos os associados, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no endereço da sede acima descrito, as 11:30 horas, do dia 26 de fevereiro de 2017, com a seguinte ORDEM DO DIA:

**11h30 – Almoço;

**13h00 – Prestação de contas e;

**Eleição da Nova Diretoria;

A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, as 11h30 com a presença 2/3 dos associados, e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial.

Colorado do Oeste, 02 de Fevereiro de 2017.

Presidente – Aldemir Schuller Telles

Fonte: Assessoria

