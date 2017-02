Diretor do SAAE visita Cacoal, conhece estrutura e planeja mudanças

Empossado no cargo a pouco mais de um mês, o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) de Vilhena, Cesar Stefanes, está cumprindo agenda de visitas em vários setores do município, além de buscar conhecer instalações de autarquias vizinhas, caso de Cacoal, visitada pelo gestor nesta quarta-feira, 22.

Acompanhado de Jamir Santos, diretor financeiro do SAAE, Cesar Stefanes conheceu a estrutura da autarquia de Cacoal e o sistema de tratamento da água.

Segundo Cesar, a visita se concentrou em conhecer procedimentos técnicos e benefícios ligados à tarifa social, que futuramente será implantada em Vilhena. “A visita possibilita a troca de experiências”, enfatizou Cesar.

Em Cacoal, a presidenta do SAAE Cláudia Rodrigues apresentou as instalações da estação para os diretores de Vilhena. Na oportunidade puderam se inteirar da parte burocrática e de detalhes técnicos que envolvem um projeto de tratamento da água.

Fonte: Assessoria SAAE