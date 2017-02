Gestores revelam abandono da prefeitura herança da gestão anterior em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 23, a Prefeitura de Vilhena realizou a Audiência Pública referente ao 3º Quadrimestre de 2016.

O evento foi realizado no auditório da prefeitura e refere-se à prestação de conta de ações da gestão anterior 2013/2016.

Várias secretárias municipais e repartições subordinadas à prefeitura detalharam as atividades. A reunião foi aberta para toda a comunidade.

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) fez o discurso de abertura do evento, ressaltando que encontrou o município em uma situação lamentável com muitas dificuldades. “Estamos trabalhando empenhados em fazer uma ótima administração, de forma correta e transparente para que Vilhena volte a crescer e desenvolver. A situação está difícil, mas a população vai sentir melhorias gradativamente. Vilhena vai viver um novo momento”, disse a mandatária municipal.

A Secretária de Fazenda foi a primeira a fazer apresentação. A servidora Lorena Horbach detalhou a prestação de conta da pasta.

O secretário de Esporte, Natal Pimenta Jacob, na sequência, disse que encontrou a pasta com vários problemas. “Não tem muito para apresentar, pois não foram desenvolvidos projetos na administração passada. Além disso, encontramos a infraestrutura sucateada e agora estamos trabalhando para recuperar e desenvolver atividades para incentivar a prática de esporte em Vilhena”, ressaltou Natalzinho, como é popularmente conhecido.

O presidente da Fundação Cultural de Vilhena, Djavan dos Santos, no mesmo raciocínio de Natalzinho, também afirmou que encontrou o órgão em uma situação crítica. “Acredito que a cultura foi um dos setores mais prejudicados e abandonados pela gestão anterior. Nos últimos anos, eventos festivos, como no caso do réveillon, desfile cívico, aniversário da cidade e carnaval, não foram realizados. Mas estamos lutando para mudar essa realidade e, em breve, a situação vai melhorar”, disse Djavan.

Durante a apresentação da prestação de contas da Secretaria de Obras, o servidor Alexandre Kaszewski informou que o recurso do FITA, que deveria ser utilizado para recuperação da estradas rurais de mais de R$ 900 mil, não foi utilizado. Alexandre ressaltou que atualmente a SEMOSP está trabalhando para recuperar as estradas rurais e urbanas e também executando a operação “Cidade Limpa”, que tem como objetivo limpar todos os bairros de Vilhena.

As audiências ocorrem, conforme determina a Lei, a cada quatro meses, e serve para dar transparência às ações do Executivo Municipal. A próxima audiência pública, a primeira da atual gestão, ocorrerá em Maio.

