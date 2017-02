Identificada vítima fatal de acidente em Cerejeiras

O motociclista que perdeu a vida no trágico acidente que aconteceu na noite desta quarta-feira, 22, em Cerejeiras, foi identificado como Cléber Lemes da Costa. Ele completaria 30 anos no próximo mês e é irmão de um vereador da Cidade de Pimenteiras.

O caminhão estava carregado de soja e seguia com destino a um secador que fica naquela cidade, durante a subida da serra na linha 4, o veículo não teria conseguido continuar e acabou voltando de ré ladeira abaixo, com possível falha nos freios.

O motociclista que seguia atrás do caminhão não conseguiu sair a tempo e acabou sendo atropelado. A parte superior do corpo da vítima foi esmagada, e a motocicleta que ele conduzia foi arrastada parando debaixo do veículo.

A Polícia Militar foi acionada, que por sua vez acionou a Polícia Técnica de Vilhena para realizar os trabalhos pericias.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, após o acidente o condutor do caminhão teria se apresentado na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, contrariando assim informações preliminares de que o condutor teria fugido do local.

O corpo da vítima foi liberado para a funerária Nova Vida e um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia local.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia