IFRO: Últimos dias para inscrições nos cursos técnicos; são mais de 1,2 mil vagas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) encerra na terça-feira, 28, as inscrições para a seleção de alunos em 18 municípios do Estado, com ingresso no primeiro semestre de 2017.

Ao todo são 1.241 oportunidades em cursos para quem está no primeiro ou segundo ano do ensino médio, na modalidade concomitante, ou para quem já concluiu o ensino médio, na modalidade subsequente.

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico http://inscricao.ifro.edu.br. Para o Processo Seletivo Especial (PSE 2017/1) a classificação dos candidatos será realizada em etapa única, conforme o desempenho (notas/conceitos) nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, do 6ª ao 9º ano do ensino fundamental.

É necessário que os candidatos ou seus responsáveis legais leiam todo o edital, acompanhem o site do IFRO e o cronograma de cada etapa. Também é importante que estejam atentos às novas publicações sobre o processo seletivo e que façam a confirmação da inscrição.

As matrículas da primeira chamada ocorrerão de 13 a 15 de março. E a segunda chamada será em forma de reunião de manifestação pública de interesse nas vagas remanescentes, no dia 21 de março. Todas as informações sobre os dois editais do Processo Seletivo Especial 2017 estão disponíveis em selecao.ifro.edu.br.

Em conformidade com a legislação, o IFRO destina 50% das vagas ao sistema de Ações Afirmativas/Cotas Sociais, sendo reservadas vagas aos alunos que tenham cursado integral e exclusivamente o Ensino Fundamental e Médio na rede pública de ensino, aos estudantes oriundos de famílias com renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e as cotas de pretos, pardos e indígenas conforme composição da população de Rondônia registrada no último Censo Demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/Censo 2010).

Distribuição das vagas

Nos campi Jaru e Porto Velho Zona Norte são ofertadas 480 vagas para os cursos concomitantes, em que estudantes do ensino médio vão no contra turno escolar para as aulas no Instituto.

Em Jaru está sendo ofertado o Técnico em Segurança do Trabalho (40 vagas no período vespertino) e o Técnico em Comércio (40 vagas no período matutino). No Campus Porto Velho Zona Norte são 40 vagas em cada curso para o período matutino ou vespertino, modalidade semipresencial, no Técnico em Administração, Técnico em Computação Gráfica, Técnico em Finanças, Técnico em Informática para Internet e Técnico em Recursos Humanos.

Entre os requisitos da modalidade concomitante está ter concluído sem dependências o ensino fundamental até a data da matrícula, e estar matriculado e cursando, sem dependências, o 1º ou 2º ano do ensino médio regular.

Nos 18 polos de Educação a Distância (EaD) as 761 vagas são para a modalidade concomitante ao ensino médio no Curso Técnico em Informática para Internet.

Os municípios que possuem polo da EaD são: Alta Floresta do Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Cerejeiras, Costa Marques, Cujubim, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim (I e II), Jaru, Ji-Paraná, Nova Mamoré, Presidente Médici, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Vilhena.

Nesses polos as aulas serão ministradas através do sistema de ensino EaD (presencial virtual), devendo o candidato ter disponibilidade de uma manhã por semana para a aula presencial, além de disponibilidade de tempo para acompanhamento e realização das atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

E para a modalidade subsequente ao ensino médio, são ofertadas 40 vagas para Curso Técnico em Segurança do Trabalho, no Campus Jaru, no período noturno.

