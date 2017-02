Na busca por emprego, mulheres caem em golpe estelionatário

Duas mulheres perderam dinheiro, celular e até documentos pessoais após caírem em um golpe estelionatário, na última quarta-feira, 22, em Vilhena. Através de um grupo no Facebook, o suspeito havia ofertado vagas de emprego.

Uma das vítimas relatou à reportagem do Extra de Rondônia, que o homem se identificou como Paulo Cavalcante, e se dizia representante de uma empresa denominada “Cavalcante Cooperativa Bovinos e Equinos”, e que estava contratando “pessoal” para trabalhar em Vilhena.

Após atrair as vítimas via rede social, o estelionatário solicitou que as candidatas ao emprego fossem até um hotel no centro de Vilhena onde ele estaria hospedado. Lá elas teriam sido induzidas a entregar dinheiro e até o celular, que segundo o suspeito instalaria aplicativos referentes ao trabalho. Uma das vítimas chegou a depositar dinheiro em uma conta em nome de Claudinei Rufino da Silva.

O suposto empregador convenceu as vítimas de que para ingressarem no emprego, teriam que se matricular em um curso de secretariado, e para ganhar tempo, ele pegaria o dinheiro para realizar as matrículas das candidatas.

Savana Ferreira, uma das vítimas, contou que chegou em Vilhena há pouco tempo e ficou muito feliz ao acreditar que seria contratada. “Ele era convincente, em momento algum mostrava insegurança, demorou muito pra eu perceber que era um golpe” disse a jovem.

O golpe só foi percebido após o sumiço de “Paulo Cavalcante”. As vítimas procuraram a delegacia de Polícia Civil e relataram o caso. Vale lembrar que há pouco mais de uma semana, uma empresária Vilhenense havia caído em um golpe e acabou perdendo R$ 20 mil. Uma investigação deve se iniciar na intenção de localizar o suspeito.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia