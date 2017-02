Prefeita defende pequenos produtores em debate sobre suinocultura

A prefeita Rosani Donadon (PMDB), acompanhada do secretário Municipal de Agricultura, Rogério Henrique e da secretária de Educação, Raquel Donadon, participou do encontro de suinocultura promovido pela Secretaria Estadual de Agricultura (SEAGRI).

O encontro aconteceu no auditório da Associação Comercial Empresarial de Vilhena (ACIV), na tarde da quarta-feira, 22, e que contou com a presença do vice-governador Daniel Pereira (PSD), autoridades políticas e criadores de suínos de todo Cone Sul.

O objetivo do encontro foi para falar sobre a comercialização na Suinocultura Tecnificada. Na ocasião foram debatidos temas como genética, produção e a pauta de carcaça suína vinda do Mato Grosso.

A prefeita Rosani Donadon falou da importância da agricultura e da produção de suíno para o grande e pequeno produtor e cobrou celeridade para o programa “Terra Legal”, para regularização de documentos para os pequenos agricultores.

“Aproveitando a oportunidade deste encontro, vice-governador Daniel Pereira, peço também celeridade no programa ‘Terra Legal’ que assegura que áreas possam cumprir função social da terra e que famílias se beneficiem de políticas públicas. Assim os produtores poderão fazer financiamentos podendo fomentar agricultura familiar e resolver um problema que os produtores de suíno estão tendo, que é falta de comercialização de milho, um dos problemas dos pequenos produtores”, disse a chefe do poder executivo municipal de Vilhena.

O secretário da SEMAGRI, Rogério Henrique, afirmou que estas discussões são importantes para que as propriedades familiares continuem encontrando na suinocultura uma atividade técnica e economicamente viável.

“A agricultura familiar tem uma participação muito significativa na produção de suínos, principalmente em Vilhena. Mas para que tenha viabilização dos investimentos nas pequenas propriedades, antes, é preciso regularizar as posses de terra para que os pequenos produtores participem da suinocultura de forma intensiva na agricultura familiar”, destacou Rógerio.

Texto e fotos: Assessoria