Ronildo Macedo presta contas de viagem a Porto Velho

O vereador e futuro presidente da Câmara Municipal de Vilhena relatou a agenda cumprida na capital, na semana passada. Ele anunciou benefícios obtidos, além de capacitação em congresso promovido pela Assembleia Legislativa a fim de melhorar o desempenho dos parlamentares municipais. Ronildo Macedo também rebateu críticas feitas ao gasto com diárias em viagens do gênero.

Ele começou o relato falando do 1º Encontro dos Legisladores Municipais do Estado de Rondônia, realizado entre segunda e terça-feira na Assembleia Legislativa. “O congresso foi muito positivo, aprendemos muita coisa para repassar aos colegas da Câmara, assim como ficou bem encaminhado a instalação de uma Escola Legislativa em Vilhena, com total apoio da Assembleia”, destacou. Ele explicou que a Escola Legislativa não aplica cursos específicos para vereadores e servidores de parlamentos, mas oferece capacitação em diversas áreas à sociedade em geral.

Ronildo também ressaltou audiência que participou na Secretaria de Estado da Agricultura, com o titular da pasta, Evandro Padovani. Segundo o vereador, na ocasião ficou assegurada a remessa de calcário aos produtores vilhenenses, assim como houve reforço no projeto de distribuição de mudas de café aos associados da Agrovila, fato que acabou acontecendo nesta semana.

Com o deputado Luizinho Goebel o vereador obteve a garantia de apresentação de emenda para aquisição de um veículo para os agentes de saúde, bem como cinquenta mil reais para investimentos no esporte amador e categoria de base. “O veículo será um doublé, e a verba para a SEMEC vai ser investida na compra de material”, detalhou.

Finalizando, Ronildo contestou as críticas feitas na semana passada com relação a gastos com diárias por parte de vereadores. “Eu gastei mil trezentos e cinquenta reais em despesas, mas trouxe benefícios que superam cem mil reais. Portanto, creio que quem é contra deslocamentos de trabalho dos vereadores devem repensar sua posição. Dentro do meu gabinete aqui em Vilhena não teria conseguido os recursos”, encerrou o vereador.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia