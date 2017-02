SEMED fala sobre deterioração de escolas e dívida de R$ 690 mil deixada pela gestão anterior

Na audiência pública realizada no auditório da Prefeitura Municipal de Vilhena (PMV), na manhã desta quinta-feira, 23, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) apresentou dados sobre os valores de dívidas deixadas pela gestão anterior e o real estado encontrado nas escolas.

A secretária de educação, professora Raquel Donadon, informou que a dívida herdada da antiga administração ultrapassa mais de R$ 690 mil, apenas da pasta de educação.

O número da dívida pode ser ainda maior, em vista que, alguns processos estão em tramitação, como é a situação dos cálculos de exonerações que ainda estão em análise na Secretaria Municipal de Educação (SEMAD).

A dívida de gratificações de pós-graduações chega a R$ 242.140,30, seguido pela falta de pagamento de energia elétrica no valor de R$ 133.195,71; hora-extra R$ 72.409,35. O 1/3 férias chegou no valor de R$ 87.000,00, porém, já foi efetuado no mês de janeiro na nova gestão municipal.

DETERIORAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

A deterioração da infraestrutura do patrimônio público também foi exposta para as pessoas presentes na audiência.

Rachaduras, forro caindo, interdição de banheiro de escola que ainda nem foi concluído, mato dentro das escolas e aos arredores, foram um dos principais problemas detectados.

AÇÕES DA SEMED

A secretária de educação, professora Raquel Donadon, disse que ações estão sendo realizadas logo do início do ano para mudar o quadro da educação no município. “A limpeza e manutenção das escolas municipais estão sendo realizadas desde o início do ano. Estaremos trabalhando em três anos em um. Estamos quitando pendências do ano passado, organizando para este ano e se planejamento para 2018”, disse a titular da Semed.

De acordo com a professora Raquel Donadon, as dívidas deixadas pela administração anterior serão sanadas durante o decorrer do ano. “Queremos garantir os benefícios voltados a população, através de trabalho eficiente e de boa qualidade”, esclareceu.

Texto e fotos: Assessoria