Suspeito de furtar loja três vezes seguida é preso após roubar moto com simulacro de pistola

Na madrugada desta quinta-feira, 23, uma guarnição da Polícia Militar (PM) patrulhava pela Avenida Marechal Rondon, região central de Vilhena, quando avistaram um homem conduzindo uma moto com a placa dobrada em atitude suspeita.

Foi dada ordem de parada ao condutor, que não obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade.

Após intensa perseguição por várias ruas e avenidas, o suspeito acabou caindo próximo à prefeitura no bairro Jardim América. Mesmo no chão, o suspeito pegou uma bolsa e fez menção que estava armado. Com isso, foi preciso fazer disparos de advertência para conter o rapaz que estava descontrolado. Mas o mesmo não obedeceu e continuou a fuga a pé. Sendo necessários mais tiros de advertência para conter o suspeito que foi preso próximo a caixa d’água no bairro Jardim das Oliveiras.

Enquanto o suspeito estava sendo levado para a delegacia, os policiais receberam informação que uma moto CG 150, de preta, placa OHV-5768 – tinha sido roubada hora antes, na Avenida Melvin Jones. A vítima contou que um homem com uma de arma de fogo a abordou e anunciou o assalto.

Com o suspeito foi localizado um simulacro de arma tipo pistola usando por ele para praticar o crime.

O suspeito foi identificado como Daniel Grilo Calazzans, de 23 anos. Ele confessou que roubou a moto e ainda furtou por três vezes a loja de conveniência do Posto Cavalo Branco, onde tinha trabalhado.

Daniel foi levado para a delegacia de Polícia Civil, e foi flagranteado pelos crimes cometidos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia