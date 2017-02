Apenado do semiaberto foge da polícia em alta velocidade e após ser detido ameaça policial

Um homem que cumpre pena em regime semiaberto estava sendo observado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar após denúncias de que ele estaria traficando drogas, usando um veículo VW Gol de cor cinza.

Ao perceber a aproximação do veículo do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, o suspeito empreendeu fuga em alta velocidade pela Avenida 1705, e só foi alcançado na Avenida 1712, após a polícia atirar contra o pneu do carro próximo à sua casa.

Dentro da residência foi localizada uma balança de precisão. Enquanto os policiais realizavam uma busca no local, o suspeito começou a ofender e ameaçar os agentes.

Diante da situação, a polícia deu voz de prisão ao suspeito e ele deve responder pelo crime de direção perigosa e desacato. Sua pena poderá ser revista voltando para regime fechado.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo