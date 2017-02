“CarnaForró” agita carnaval na Estância Guaporé

Entrada liberada e atrações diversas, o “1º CarnaForró” promete agitar a Estância Guaporé, em Chupinguaia. A festa começa nesta sexta-feira, 24, e se estende por mais três dias, encerrando na segunda, 27.

Entre as atrações estão Os Garotos do Forró, Chave de Prisão, e DJs Dell e Kelvin Henrique, de Cuiabá.

A novidade da noite são as premiações para melhor bloco carnavalesco e para as três melhores fantasias. A festa é uma realização da Equipe Pimenta Doce.

Diferente dos demais dias em que a entrada será franca, no sábado, 25, a organização informa que a entrada será no valor de R$ 10,00. Para o domingo, 26, uma matiné com inicio as 14h00 está sendo organizada.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 9 8126-6660.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação