Corpo de homem morto a facadas é reconhecido pela mãe

O corpo do homem que foi encontrado na tarde desta sexta-feira, 24, nos fundos do residencial Solar de Vilhena, foi reconhecido pela mãe.

A vítima foi identificada como Willian Lucas de Souza. Seu corpo foi localizado por populares que chamaram a Polícia Militar.

O rapaz foi assassinado com seis facadas sendo: duas na região do pescoço e quatro no abdômen. Também havia marcas de agressão no peito e no olho esquerdo. Próximo ao corpo havia uma bicicleta cor de rosa.

Willian tinha passagens pelos Artigos 155-Furto e 14-tráfico de drogas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução