Força tarefa apreende munições e sete pessoas na fazenda Vilhena

A força tarefa da Polícia Militar com apoio da Polícia Ambiental, em determinação de reintegração de posse, cumpriu mandado Judicial e nesta sexta-feira, 24, encerraram a incursão a fazenda Vilhena que estava invadida por grileiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar à porteira da fazenda, os militares encontraram um homem que diz trabalhar numa madeireira no distrito de São Lourenço, e que viu vários homens andando armado pela fazenda e o acampamento deles ficava uns 600 metros mata adentro.

Diante da informação, os militares entraram na mata fechada e logo ouviam disparos de arma de fogo. Sendo necessário efetuar disparos de advertência. Porém, os suspeitos fugiram do acampamento para mata. Apesar dos esforços apenas sete suspeitos foram detidos.

Os homens foram identificados como: Bruno Jhonne Omelas Meneguci, José Mauricio Tomas da Silva, Florisvaldo Costa Pinto, Farlison de Souza Honorata, Marilon Silva Moraes, Valdomiro Pereira da Silva e um adolescente de 17 anos.

No acampamento foram encontrados diversos tipos de munições, moto-serra, ave silvestre, tocas ninjas, entre outros. Alguns agentes que conseguiram fugir levaram as armas que estavam no barraco, deixando para trás as munições. As pessoas detidas foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil.

A fazenda Vilhena é palco de conflitos entre grileiros e proprietário. Diversas mortes já foram registradas no local. Inclusive a última foi chacina, onde seis pessoas perderam a vida de forma violenta.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia