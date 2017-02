Luizinho é eleito presidente da comissão de saúde da Assembleia Legislativa

O deputado Luizinho Goebel (PV) vai presidir a comissão de saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia pelos próximos dois anos.

Ele agradeceu a indicação por parte dos demais deputados para a importante comissão que tem o compromisso de acompanhar os investimentos do governo na saúde pública do Estado.

A Comissão de saúde é uma das mais importantes comissões permanentes da Assembleia Legislativa tendo em vista que a ela compete opinar e propor sobre assuntos relativos a saúde pública tanto física, mental e bucal da população. Também sobre programas de governo voltados para a saúde, campanhas e ações educativas sobre saúde pública.

“Temos uma preocupação com a melhoria da saúde pública no Estado, em função disso assumimos está importante comissão para buscar melhorias para este setor. Nosso papel será propositivo e fiscalizador, mas também de ações que busquem as melhorias de nossa rede pública de saúde que atenda os interesses da população, pois entendemos que saúde é o investimento mais fundamental para uma sociedade”, disse o deputado.

Fonte: Assessoria