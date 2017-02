PROCURADOS: Suspeitos de sequestro em Porto Velho são procurados pela polícia

A Polícia Civil de Porto Velho realiza intensas buscas para tentar localizar e prender o trio Robson Vidal de Almeida, Hugo Davi Marinho Oliveira e o último apenas conhecido como Adonai.

Eles são acusados de sequestrar a família de um médico na madrugada desta sexta-feira, 24, em Porto Velho, quando as vítimas foram atacadas na saída de um restaurante localizado na Avenida Lauro Sodré, região Central da cidade.

As vítimas estavam em uma caminhonete modelo SW4. Após o roubo os bandidos fugiram em direção a BR 319 sentido Humaitá-AM. Na fuga, os criminosos capotaram o veículo na cabeceira da ponte do rio Madeira, mas colocaram as vítimas em um automóvel modelo S10 que dava apoio e seguiram em fuga.

A família foi abandonada na comunidade Terra Santa, na Estrada da Penal, setor rural da cidade. Por muita sorte nenhuma das vítimas estava ferida, apenas em estado de choque.

A polícia conseguiu a identificação e imagens dos suspeitos e pede ajuda da população para captura-los. Os criminosos são; Robson Vidal de Almeida, Hugo Davi Marinho Oliveira e o último apenas conhecido como Adonai.

Todos os criminosos possuem extensa ficha criminal. Quem souber do paradeiro do trio, ligar para o disk denúncia através do número 197. Sua identidade será mantida em sigilo.

Fonte: Rondoniaovivo