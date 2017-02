Restaurante Recanto da Praça realiza promoção “happy hour” hoje

Nesta sexta-feira, 24, o restaurante Recanto da Praça está realizando a promoção “happy hour”, das 18h00 as 20,00, com promoções em bebidas e pratos saborosos.

A caneca de chopp Brahma geladíssimo 340 ml vai custar apenas R$5,50. Para acompanhar a sugestão do chef da Casa Thiago Dal Cortivo é a porção de Fraldinha acebolada por apenas R$20,00.

Além disso, para as pessoas que gostam de comida japonesa a barca de Sushi, que serve duas pessoas, a R$ 45,00. Outra opção é o bolinho de peixe a R$ 2,00 a unidade.

Para quem quer provar e saborear essas delícias o restaurante fica localizado no Bairro 5º BEC, Rua Porto Velho, 325 na Praça do 5º BEC. Informações através do telefone 33221827 ou 3321-1388.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação