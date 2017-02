Rosangela Donadon recebe vereadora e firma parceria para melhorias no Bairro Cristo Rei

A deputada afirmou que fará tudo o que estiver em seu alcance para que o bairro possa prosperar

O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira, 24, em Vilhena. A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) recebeu a visita da vereadora Vera da Farmácia (PMDB) para tratar de assuntos ligados aos moradores do Bairro Cristo Rei.

Eleita na última eleição, a vereadora revelou que vem buscando a cada dia representar com dignidade o voto do eleitor que confiou no seu trabalho. Destacando que, de todas as reivindicações vinda das comunidades, o Cristo Rei é que a mais vem buscando apoio nos últimos meses.

Vera solicitou então, a ajuda da parlamentar para que juntas possam trazer melhorias aos moradores do Bairro Cristo Rei, em especial às crianças.

“O Cristo Rei foi por muito tempo um bairro abandonado pelas autoridades e agora que temos essa oportunidade, precisamos mudar a história”, disse a vereadora. Vera apresentou algumas ideias e pediu o apoio de Rosangela para que melhorias possam ser realizadas naquele setor.

A deputada se comprometeu em ajudar no que for preciso, frisando que não medirá esforços para que o bairro seja visto com uma imagem positiva. Afirmando também, que confia na atual administração e que Vilhena será uma nova cidade a partir deste ano.

Texto e Foto: Assessoria