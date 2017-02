Supermercado inaugura com festa filial em Corumbiara

Com matriz em Cerejeiras, o Supermercado Paulista inaugura nesta sexta-feira, 24, filial em Corumbiara. A festa começa as 08h00 com distribuição de brindes e promoções especiais em produtos diversos.

O empreendimento pertence ao empresário Edgar Marques Constantino, que aposta no bom atendimento e preços atrativos para conquistar o consumidor.

“Montamos uma área de frios moderna, açougue, ferinha e os preços estão imbatíveis. Fica o convite visitemos e conheça a família Supermercado Paulista”, enfatizou Edgar.

Outra novidade é que a cada R$ 100,00 em comprar o cliente ganha um cupom para concorrer a uma moto Honda Fan 125 0km, sendo o sorteio no mês de abril.

O Supermercado Paulista está localizado Avenida Itália Franco, Centro de Corumbiara.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação