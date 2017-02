Em audiência pública, SAAE apresenta balanço

Nesta quinta-feira, 23, a Diretora Administrativa do SAAE, Dayane Kelliny de Oliveira, participou de Audiência Pública de Prestação de Contas das Ações do último quadrimestre de 2016, evento que teve como principal objetivo cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e, de forma transparente, mostrar à sociedade as ações da autarquia em benefício de seus usuários.

Durante a apresentação dos dados referentes à Autarquia, Dayane Kelliny fez um relatório detalhado das ações do último quadrimestre, especificando os avanços na ampliação da rede de água e os investimentos que estão sendo feitos para que o SAAE possa oferecer melhor atendimento à população.

Além dos investimentos na captação, tratamento e distribuição de água aos munícipes cacoalenses, conforme relatório da Diretora Administrativa, o SAAE investiu dezenas de milhões de reais nos últimos anos para levar esgotamento sanitário a praticamente todos os bairros da cidade. Na oportunidade, Dayane Kelliny representou a presidente da Autarquia, Cláudia M. Rodrigues.

A Audiência de Prestação de Contas contou ainda com a presença de representantes da prefeitura municipal, entre os quais o Chefe de Gabinete da Prefeita Glaucione, Pedro Buralli, e o Secretário de Planejamento, Dr. Ricardo Vieira de Sá, dentre outros.

Fonte: Assessoria