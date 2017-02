Em entrevista, vereador explica porquê foi contra a taxa de lixo em Cerejeiras

O vereador Pedrinho foi convidado a comparecer a radio líder FM para prestar esclarecimento sobre o ocorrido, onde aconteceu uma secção extraordinária as portas fechadas no gabinete da presidência da câmara municipal de Cerejeiras, onde o prefeito Airton Gomes do (PP), até então era irredutível em discutir a redução da cobrança da taxa do lixo, o vereador disse que foi convocado cinco minutos antes do início da seção extraordinária, disse também que não foi convidado para participar da reunião convocado pelo prefeito e sua vice para discutir o assunto.

O prefeito chamou os sete vereadores deixando de fora o vereador Pedrinho e o vereador Sapata, o vereador disse também que o prefeito acovardou-se mais uma vez em não comparecer na seção de segunda feira para prestar esclarecimento aos vereadores e a população, para esclarecer qual foi o critério que ele usou para chegar a tal valor.

Usou de má fé outra vez em tentar induzir os vereadores que participaram da reunião com ele pela amanhã para fazer o projeto de emenda em nome dos nove vereadores, quando o vereador Pedrinho chegou à seção que viu o projeto em nome dos nove vereadores inclusive o nome dele, o vereador disse que aquele projeto era inconstitucional e o prefeito está tentando tirar a responsabilidade do mal feito e transferir para os vereadores.

O vereador solicitou que retirasse o nome dele imediatamente da proposta em seguida os demais vereadores retiram os seus nomes do projeto, ficando então um “suspense”. O projeto foi mudado com a seção em curso, voltando para o prefeito reenviar em nome dele.

O vereador disse que votou contra e votaria cem vezes se preciso fossem, haja vista que descumpriu com o acordo que a vice-prefeita Lisete Marth fez com os vereadores e a população no plenário da câmara que seria criado uma comissão do executivo, Legislativo e representante da sociedade.

Por isso foram os votos contrários dos vereadores Pedrinho e Sapata, porque a maioria da população não foi contemplada na proposta de emenda e também não se fazia presente a comissão que foi criada na seção de segunda feira firmado entre a vice-prefeita, vereadores e a comunidade.

Fonte: Assessoria