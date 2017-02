Maurão participa de anúncio de ações em Buritis

A cidade de Buritis recebeu uma boa notícia na noite desta quinta-feira (23), com o anúncio do deputado Lúcio Mosquini (PMDB), do empenho de recursos de emendas de sua autoria para a compra de 15 ônibus escolares, dez máquinas e caminhões para uma patrulha mecanizada e mais R$ 500 mil para a aquisição de equipamentos médicos hospitalares.

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), prestigiou a solenidade, ao lado dos deputados estaduais José Lebrão (PMDB) e Geraldo da Rondônia (PSD). O prefeito Roni Irmãozinho (PDT), o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Ezequiel Neiva, vereadores e outras autoridades.

“Buritis clama por apoio e por ações efetivas. Esse trabalho do deputado Lúcio se soma ao que temos feito, junto com o governo do Estado, para ajudar ao município. Aproveito aqui, para anunciar que vou destinar emenda individual de R$ 200 mil para a prefeitura realizar obras de tapa-buracos nas ruas e avenidas da cidade, com apoio do DER”, disse Maurão.

Com a iniciativa do presidente, Lebrão e Geraldo anunciaram R$ 100 mil cada um em emendas, para apoiar esse serviço de tapa-buracos, com a compra de massa asfáltica e a execução do serviço cabendo à prefeitura e ao DER. Geraldo da Rondônia assegurou ainda o recurso para a compra de uma ambulância para o município.

Mosquini confirmou que a prefeitura já recebeu o recurso para a compra de 15 ônibus para o transporte escolar. Já está em fase de licitação a compra de dez maquinários, sendo um caminhão pipa, uma caminhão melosa, dois caminhões basculantes, dois tratores de pneus, uma patrol (motoniveladora), e um caminhão hidráulico para a troca de lâmpadas da iluminação pública.

“Assumi esse compromisso com o prefeito Roni e os vereadores. Buritis é um município que sua força está no setor produtivo, mas precisa ter boas estradas para escoar a produção. Por isso, destinei este recurso e quero anunciar uma nova patrulha para Buritis, em 2018”, declarou Mosquini.

O deputado federal também assegurou R$ 500 mil para a aquisição de equipamentos médicos hospitalares e a aquisição dos 15 ônibus do transporte escolar.

DER reforçado

O diretor geral do DER aproveitou para anunciar que a residência de Buritis vai receber reforço no seu maquinário, em abril próximo, com a chegada de quatro novos caminhões basculantes, uma retroescavadeira e uma PC. “Também vamos fazer um amplo serviço de recuperação do asfalto da RO 460, ligando Buritis a BR 421”, assegurou Ezequiel.

Fonte: Assessoria