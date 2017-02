Prefeita toma posse como presidente da Junta de Serviço Militar de Vilhena

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) recebeu em seu gabinete, nesta sexta-feira, 24, o Tenente do Exército e Delegado da 3ª Delegacia de Serviço Militar de Vilhena, Valmyr Alberione de Souza, para fazer o juramento e assinar o termo de posse como Presidente da Junta de Serviço Militar do munícipio em uma cerimônia cívico-militar.

O evento contou com a presença do vice-prefeito, Darci Cerutti (DEM), da deputada Rosangela Donadon (PMDB), secretariados municipais, vereadores e outras autoridades políticas do município.

O tenente Alberione coordenou o momento de posse ao lado do sargento do Tiro de Guerra, Emanoel Denizar.

A posse da prefeita como presidente da Junta Militar é uma formalidade que compete ao cargo, mas se reveste de grande importância para fortalecimento das instituições nacionais na missão de proteger a pátria.

No juramento à bandeira, a prefeita comprometeu-se a contribuir com o exercício da cidadania e o engrandecimento da pátria.

“Sei que tenha uma grande missão, mas podem ter certeza que estou trabalhando de forma transparente e com ética para honrar a Junta Militar de Vilhena. Estou trabalhando para melhorar todos os setores da cidade desde a saúde a educação para que os vilheneneses voltem a ter orgulho da nossa amada cidade”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria