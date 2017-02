CEREJEIRAS: Peão de Rodeio que lutava contra Câncer morre no Pará

Amigos de Zequiel do Carmo de Jesus uniram forças para arrecadar fundos para custear tratamento contra Câncer que ele fazia no Estado do Pará.

Porém, o Peão que foi tricampeão de Rodeio na Expocer no município de Cerejeiras, não resistiu à doença e morreu neste sábado, 25.

Zequiel do Carmo, de 33 anos, foi diagnosticado no ano passado com Câncer na bexiga. Para tratar a doença, ele vendeu as posses em Cerejeiras que conquistou com as montarias em touros, e mudou com a família para o Estado do Pará. Onde estava tratando a doença.

Diversas personalidades do mundo da Musica e Rodeios se engajaram na campanha para angariar recursos e custear o tratamento do tricampeão. O Corpo do Peão será sepultado neste domingo, 26. Clique aqui e relembre o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra