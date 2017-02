Família é vítima de capotamento na BR-174 em Vilhena

Três integrantes de uma família sendo pai, mãe e filha que que trafegavam pela BR-174, em uma caminhonete modelo, Ford Ranger, próximo ao km 65, acabaram feridas após o veículo capotar. O acidente aconteceu neste sábado, 25, na zona rural de Vilhena.

Segundo informações apuradas no local, a família seguia sentido Vilhena, e no momento do acidente chovia muito, isso teria contribuído para que o condutor do veículo perdesse o controle da direção.

O Corpo de Bombeiros de Vilhena foi acionado e socorreu as vítimas ao Hospital Regional. Apesar da caminhonete ter ficado quase toda destruída, as vítimas não se feriram gravemente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Redes Sociais