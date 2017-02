FEBRE AMARELA: médicos vilhenenses recebem capacitação para diagnósticos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizou na última semana, uma capacitação para médicos sobre diagnósticos de suspeita de febre amarela.

Alguns estados do país passam por um surto da doença infecciosa e em Vilhena nenhum caso foi registrado até o momento. O treinamento foi realizado no auditório do Hospital Regional.

A febre amarela é transmitida pelo Aedes Aegypiti, mesmo mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. Outras palestras já foram realizadas para informar a população sobre os cuidados que devem tomar para evitar a proliferação do inseto.

Desta vez, os médicos receberam informações de como lidar com o diagnóstico suspeito e orientações quanto á conduta com estes pacientes.

A capacitação foi coordenada pela Residência Médica de Vilhena e participaram da capacitação todos os médicos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e todos os médicos residentes.

Para o secretário municipal de saúde, Marco Aurélio Vasques, estas ações estão dentro da programação de atividades da atual administração municipal.

Texto e foto: Assessoria