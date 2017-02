Lanchonete é alvo de bandidos em Vilhena

Ladrões levaram cerca de R$ 700,00 da empresa e clientes.

Uma lanchonete localizada no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, foi vítima de bandidos armados na madrugada deste domingo, 26.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens chegaram ao estabelecimento armados aparentemente com revólveres e anunciaram o assalto.

Após subtrair cerca de R$ 700,00 e celulares, os marginais empreenderam fuga numa moto Honda CG 150, de cor preta.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração