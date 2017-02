Motoqueiro não respeita sinalização e acerta carro em cruzamento

Condutor e carona da moto foram levados para o hospital pelo Corpo de Bombeiros.

No final da tarde deste domingo, 26, a Polícia Militar (PM) registrou acidente envolvendo um carro VW Saveiro e uma moto Honda CG 150.

Motorista do saveiro contou à reportagem que trafegava pela Avenida Antônio Quintino Gomes, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Rua 525, no bairro Jardim América, o motociclista não respeitou a placa de PARE e acabou provocando a colisão.

No choque, piloto da moto e um rapaz que estava de carona sofreram ferimentos e foram socorridos ao pronto-socorro do hospital regional.

O motorista do Saveiro não se feriu, mas ficou com muito prejuízo, pois o carro ficou bastante danificado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia