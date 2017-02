Polícia registra assassinato e tentativa no bairro Cristo Rei

Casal era usuário de drogas e foi atacado a pauladas.

No final da manhã deste domingo, 26, a Polícia Militar (PM) registrou um assassinato e uma tentativa na Avenida 1515, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, uma mulher que pediu para não ser identificada, disse que conhecia as vítimas e identificou o rapaz sendo: Josias Tandu da Silva, de 20 anos e a mulher por Suzana Medeiros, de 18 anos.

A testemunha relatou que Josias e Suzana eram amasiados e usuários de drogas. Praticavam furtos para sustentar o vicio. Todos os dias Suzana ia à casa da testemunha tomar café, porém, nesta manhã não apareceu, ela estranhou e mandou sua filha ir até a residência ver se algo tinha acontecido. A filha desesperada voltou dizendo que o casal tinha sido assassinado.

A senhora foi até a casa e constatou o que a filha disse. De imediato chamou o Corpo de Bombeiros, que confirmou que o rapaz estava morto, mas a moça ainda tinha sinais vitais. Ela foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional em estado gravíssimo.

Vizinhos afirmaram que o casal brigava muito, e o local era usado como ponto de encontro de usuários de entorpecente. Sempre havia discórdia no local. O corpo de Josias que era natural de Porto Velho, foi removido pela Funerária Vilhena.

A Polícia Civil deverá investigar o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia