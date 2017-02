Secretária de educação visita APAE e assegura repasse de R$ 180 mil

Visando a continuação de parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), a secretária de educação do município de Vilhena, professora Raquel Donadon, visitou a sede da entidade, nesta sexta-feira, 24.

Durante a visita, a professora Raquel Donadon, reafirmou o repasse do convênio com a entidade no valor de R$ 180 mil anual.

Na ocasião o diretor da APAE, Aimoré Ferreira Barros, mostrou a infraestrutura da instituição a representante da pasta de educação. Acompanhada pela gerente de educação especial da rede municipal, Leonira Rodrigues, a professora Raquel Donadon viu de perto todas as ações da instituição e os projetos que são oferecidos aos alunos.

De acordo com Aimoré Barros, o repasse ajuda na manutenção dos serviços aos alunos excepcionais. “Esse repasse é utilizado para a manutenção, além de garantir o pagamento de água, luz, pequenos reparos, material de expediente e didáticos entre outras necessidades”, disse o diretor da APAE.

A secretária de educação ressaltou a importância da atuação da instituição na sociedade e, de todo o trabalho que é desenvolvido com a finalidade de alfabetizar e socializar crianças e adultos com algum tipo de limitação. “A estrutura é excelente, os alunos estão muito bem assistidos pela instituição. Queremos continuar com a parceria, pois sabemos do trabalho que é prestado à comunidade. Essa é a determinação da nossa prefeita Rosani Donadon”, disse Raquel Donadon.

APAE

A APAE é uma entidade que presta serviços de assistência no que se diz respeito a melhoria da qualidade de vida de pessoas que tem algum tipo de deficiência.

Atualmente são mais de 255 alunos que estão sendo atendidos, entre o período matutino e vespertino.

Além das aulas de alfabetização, a APAE tem em sua infraestrutura um laboratório de informática, sala de fisioterapia, sala de psicologia, sala de artesanato, marcenaria, ateliê de costura, hidroterapia, equoterapia entre outras ações que são desenvolvidas com os alunos.

Texto e fotos: Assssoria