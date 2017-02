AGILIDADE: Prefeitura firma parceria com Governo para emitir RG em 45 dias em Vilhena

Com objetivo de agilizar o processo de emissão do Registro Geral (RG), a popular Carteira de Identidade, a Prefeitura de Vilhena vai firmar uma parceria com o Governo do Estado para emitir o documento.

Na última sexta-feira, 24, o diretor do Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC) de Rondônia, Júlio André Kasper da Silva, participou de uma reunião com a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e com a secretária-adjunta de Assistência Social Juliana Paula, para falar sobre a parceria.

Segundo Júlio, a parceria entre a administração municipal e a estadual vai permitir que o documento seja liberado ao solicitante em no máximo 45 dias. Antes desta parceria, o prazo médio para a emissão do RG era de três meses.

“Com esse ponto em funcionamento, conseguiremos descentralizar esses serviços deixando-os mais próximos do cidadão e garantindo maior agilidade para a entrega do documento”, ressaltou Júlio.

Segundo a prefeita Rosani Donadon, será colocado um ponto para fazer o documento no paço municipal. A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) será responsável pelo novo serviço que contribuir com a cidadania da população.

Em Vilhena, os servidores municipais farão todos os procedimentos iniciais de inserção de dados no sistema eletrônico da Secretaria de Estado e Segurança Pública, cadastramento e a identificação do cidadão. As informações serão enviadas para Porto Velho onde os datiloscopistas da Polícia Civil farão a confecção e a emissão dos documentos.

Para a prefeita Rosani Donadon, a parceria irá facilitar muito a vida dos cidadãos vilhenenses que terão acesso facilitado para obter a carteira de identidade.

De acordo com a secretária-adjunta, Juliana Paula, a previsão é que o serviço comece a funcionar no mês de abril. A administração municipal vai disponibilizar toda a estrutura e servidores necessários para implantar os dois guinches de atendimento do IICC em Vilhena.

Texto e foto: Assessoria