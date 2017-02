Em Vilhena, homem é condenado há mais de quatro anos de prisão por agressão e cárcere privado

O acusado foi condenado a cumprir pena de 4 anos e quatro meses por ter mantido a companheira em cárcere privado e ainda tê-la espancado.

Paulo Henrique da Silva foi denunciado pelo Ministério Público (MP) após ser preso por agentes da Polícia Civil, em Vilhena. A denúncia partiu da mãe da vítima em que foi enfática em dizer que o companheiro da filha não aceitou a separação.

A mãe da vítima em depoimento relatou que a filha e o amásio brigavam constantemente e por isso, ela revolveu se separar. Porém, Paulo não aceitava e por ciúmes foi até a casa da tia da vítima onde ela estava e a chamou para conversar. Todavia, Assim que ela entrou no carro ele saiu e a levou para a casa dele, onde a manteve em cárcere privado, e usando uma faca a ameaça de morte a todo o momento, além de espancá-la e enforca-la.

Após o registro da ocorrência de desaparecimento feito pela mãe da vítima na delegacia de Polícia Civil, policiais foram até ao endereço e viram a vítima pedir por socorro através uma janela. Após muita conversa o acusado abriu a porta e a vítima foi libertada.

Paulo foi julgado e condenado pelo Artigo 129 – 9º do Código Penal (CP), com pena de 8 meses de reclusão e Artigo 148 – 2º do CP com pena de 3 anos e seis meses de detenção pelos crimes cometidos. Contudo, a pena será cumprida no regime semiaberto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração