Guias com desconto de 15% podem ser obtidas no portal da Prefeitura

O carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) está sendo distribuído pela Prefeitura Municipal de Vilhena aos contribuintes, referente ao exercício vigente. Entretanto, os contribuintes também podem retirar as guias do imposto no site da Prefeitura.

O secretário de Fazenda, Sergio Nakamura, o sistema foi implantado para agilizar as ações. Ele informou que Vilhena conta com 41.377 contribuintes e que houve um aumento de cerca de 3% nessa quantidade com relação ao ano passado, quando o número atingiu 40.214 carnês.

O imposto desse ano em cota única tem vencimento para o dia 6 de março, podendo haver desconto de até 15% caso o contribuinte esteja em dia com o tributo em relação aos anos anteriores.

Para o pagamento parcelado, é possível fazê-lo em até três vezes. Vale lembrar que quem optar pelo parcelamento perde o desconto, mas também não paga acréscimo algum. As pessoas que aderiram ao IPTU verde para esse ano, o desconto ainda será concedido. Porém, não será possível a renovação para 2018.

“Este é o mais importante tributo para a administração, porque os valores arrecadados são 100% do município e são investimentos em setores prioritários como saúde, educação e infra-estrutura, principalmente. Vilhena atravessa momentos difíceis e a contribuição é necessária”, disse Nakamura.

O secretário lembra também que os contribuintes que desejarem podem retirar as guias do IPTU na secretaria Fazenda, no paço municipal, das 7h às 13h e das 15h às 17h. Lembrando que a Prefeitura de Vilhena terá expediente normal na segunda-feira, 27, véspera do carnaval e também na quarta-feira, 1 de março. A medida é determinação da prefeita Rosani Donadon (PMDB) e tem como objetivo dinamizar o trabalho da administração municipal.

