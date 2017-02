Polícia Civil em 2016 realiza mais de 200 operações e 9 mil prisões em flagrantes em RO

A Polícia Civil do Estado de Rondônia ao longo do ano de 2016 realizou várias ações registrando mais de 268 mil ocorrências, sendo que cerca de 70 mil, foram advindas do atendimento realizado pela Polícia Militar (PM).

E quase 200 mil ocorrências foram registradas diretamente pela Polícia Civil (PC). Os dados foram apresentados na última sexta-feira, 24.

Ainda no ano passado, a PC instaurou aproximadamente 20 mil Inquéritos Policiais, deste número, quase 14 mil foram concluídos com autoria definida, registrando assim cerca de 70% de aproveitamento do trabalho efetivado pela instituição de segurança pública e realizaram quase 7 mil Termos Circunstanciados.

Já o Instituto de Identificação Civil e Criminal “Engrácia da Costa Francisco” da Polícia Civil do Estado de Rondônia (IICCECF/PCRO) entregou mais de 92 mil Carteiras de Identidade ao longo do ano de 2016.

O IICC também realizou 15 Operações de Documentos na Capital e 16 no interior, assim como produziu 438 laudos papiloscópicos em local de crime e 1.187 laudos necropapiloscópicos, expediu ainda mais de 2 mil Certidões de Antecedentes Criminais e promoveu a abertura de 6.443 registros criminais em todo o Estado.

Foram mais de 200 operações entre janeiro a dezembro de 2016, só na “Operação Clone” deflagrada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), foram denunciados ao Ministério Público 14 indivíduos e todos foram condenados, neste caso, a Polícia Civil obteve 100% de aproveitamento.

O foco da Operação Clone foi à repressão de três organizações criminosas atuantes na região, especializadas na prática de crimes patrimoniais como furtos, roubos a veículos e residências, receptação; contra a fé pública a exemplo de falsidade documental, falso reconhecimento de firma, adulteração de sinal identificador de veículos; contra o Estatuto do Desarmamento como porte, comércio e fornecimento ilegal de arma de fogo, e Lei Antidrogas como o tráfico de entorpecente.

Sendo realizou ainda mais de 9 mil prisões em flagrantes, cumpriu cerca de 3 mil mandados de prisão, registrou 565 ocorrências do crime de homicídio e elucidou cerca de 57% destes, recuperou quase 2 mil veículos, apreendeu mais de 1.500 armas e cerca de uma tonelada e meia de entorpecentes por meio do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil da Capital.

Foram ouvidas cerca de 80 mil pessoas nas delegacias do Estado de Rondônia, assim como, foram realizadas 60 mil intimações e cerca de 7 mil relatórios de Ordem de Missão produzidos. A autoridade policial relatou cerca de 14 mil inquéritos e solicitou mais de 3 mil medidas protetivas ao judiciário.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Rondônia, Eliseu Muller, explica que os resultados apresentados, é fruto de um trabalho iniciado nos últimos anos pela Polícia Civil que conta com a dedicação e eficiência de seus servidores, além da colaboração incessante do Governo do Estado de Rondônia em promover qualidade no segmento da segurança pública.

“Estamos em um novo momento da Polícia Civil, implementando e desenvolvendo projetos que tragam eficiência nas ações da instituição com o objetivo de melhor atender à sociedade, contudo sem perder a sensibilidade para com quem faz a mão de obra deste órgão, a exemplo de nossos servidores”, finaliza o Delegado.

Confira no vídeo o resumo das ações:

https://

Fonte: Assessoria