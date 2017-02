“TJ” ex-Forró Boys se apresenta nesta quinta em Cerejeiras; conheça ganhadores

Tiago Jhonatan, o TJ, ex-vocalista da banda Forró Boys, agora em carreira solo, faz show nesta quinta-feira, 02, em Cerejeiras.

A apresentação será no espaço Eventos Rodrigues, com pré-show de Leandro Motta. “Amor De Piriguete”, que no youtube tem mais de 27 mil visualizações em apenas seis dias, está entre os sucessos de TJ.

Ingressos seguem sendo vendidos na Lanchonete “El Gaúcho”, Mercado Rodrigues ou pelos telefones (69) 9 9277-9986 ou 9 8412-6492.

O Extra de Rondônia em parceria com a organização sorteou para os internautas três ingressos. Para retirar os ingressos os ganhadores devem entrar em contato pelo telefone (69) 9 9353-5223 e falar com Gisa Muller, em Cerejeiras.

Veja o nome dos ganhadores:

**Cacia Beatriz santos albanez

**Leticia taynara Pereira da silva

**Aressa Barbosa da Silva

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação