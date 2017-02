Vilhena poderá sediar a 11º edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia

Comissão técnica da Sejucel virá ao município vistoriar estrutura esportiva e de acomodação dos atletas

O município de Vilhena é um dos grandes favoritos para sediar mais uma edição os Jogos Intermunicipais de Rondônia (XlX JIR 2017) e a prefeita Rosani Donadon (PMDB), através do secretário de Esportes, Natal Jacob, tem sido uma das grandes incentivadoras para que o evento esportivo seja realizado na cidade.

O secretário de Esportes esteve em Porto Velho no último dia 21 de janeiro, onde defendeu o interesse de Vilhena em sediar o JIR e apresentou ao Conselho Estadual de Desporto e Lazer (Conedel), um vídeo institucional sobre as potencialidades esportivas, culturais e hoteleiras do município. Além de Vilhena, manifestaram interesse os representantes de Cacoal, Ji-Paraná, Presidente Médice e Ariquemes.

Caso seja confirmada a realização do evento na “Portal da Amazônia”, será a segunda vez que Vilhena sediará os Jogos Intermunicipais. A primeira vez foi em 2014 quando naquele ano foram recepcionadas mais de 2,5 mil pessoas entre atletas e comissões técnicas de 30 municípios movimentando a rede hoteleira e o comércio em geral.

Comissão Técnica – De acordo com Natal Jacob, neste final de semana uma comissão técnica estará na cidade para conhecer in loco os ginásios poliesportivos, a rede hoteleira e restaurantes. A visita faz parte do cronograma de ações da Superintendência da Juventude, Esporte e Lazer (Sejucel) e da Conedel que antecedem ao evento com data a ser definida.

A comissão será recepcionada pela prefeita Rosani Donadon, o secretário Natal Jacob e demais secretários municipais com um café da manhã no auditório da prefeitura. Entre os membros da comissão técnica está o conselheiro da Conedel, Gilmar Esteves, e o técnico da Secretaria Estadual de Esporte, Cultura e Lazer (Secel), José Carlos Barbosa.

Após a recepção, a equipe fará a avaliação das quadras, pista de atletismo, piscina para competições de natação e estrutura para todas as outras modalidades e hospedagem. Na parte da noite, a Fundação Cultural pretende organizar atividades para encerrar a visita da comissão técnica.

Fonte: Assessoria